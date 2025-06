Motociclismo, tre vittorie e 14 podi per Metzeler al TT

Altre prestazioni degne di nota da parte dei piloti Metzeler sono quelle di Nathan Harrison, che è rientrato da un infortunio per unirsi al "Club delle 130 miglia orarie" con un quarto posto in Superbike. Le classi Supertwin hanno visto Metzeler salire sul podio con Paul Jordan, Dom Herbertson e Rob Hodson oltre che con Davey Todd. Nelle gare Supertwin, come in tutte le classi, la stragrande maggioranza dei piloti in griglia ha scelto di gareggiare con pneumatici Metzeler, in questo caso quelli intagliati Racetec™ RR, mentre i Racetec™ RR Slick sono stati la scelta più popolare tra i piloti di Superbike, Superstock e Supersport. I piloti hanno scelto Metzeler non solo per le prestazioni e la costanza dei pneumatici, ma anche per il service dedicato onsite e l'esperienza tecnica di un team di esperti presente nel paddock.