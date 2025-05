Rally Targa Florio: vittoria di Crugnola-Ometto su Citroen C3

La 109/ma edizione della Targa Florio, nella prova valida per il Campionato italiano assoluto rally Sparco, ha visto il successo di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, su Citroën C3, sempre più leader del campionato. Il duo campione in carica ha preso il comando della corsa nella seconda prova speciale, dopo una partenza segnata dalla pioggia, e non ha più ceduto il passo, conquistando la quarta vittoria in carriera alla Targa Florio, la terza consecutiva. "La tappa finale era più corta ma sembrava infinita - ha raccontato Crugnola all'arrivo - perché quando si va forte bisogna restare sempre concentrati. Siamo felicissimi di questa vittoria". Alle spalle di Crugnola-Ometto, si confermano Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, su Skoda Fabia RS, a 11,9 secondi. Il terzo gradino del podio è andato a Simone Campedelli e Tania Canton, anche loro su Skoda. Primo degli equipaggi siciliani è stato quello composto dal palermitano di Prizzi Marco Pollara e dal messinese Giuseppe Princiotto su Skoda Fabia RS. Ai piedi del podio si sono fermati Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka, primi tra i protagonisti del Campionato Italiano Rally Promozione. A completare il podio del Promozione sono stati Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, e Marco Signor con Daniele Michi, che hanno perso la posizione per appena 1,5" in un finale tiratissimo.