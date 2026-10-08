Rally: da 2027 Roma tappa mondiale World Rallychampionship

08 Ott 2026 - 13:11
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Roma diventa mondiale con la tappa del rally della capitale di luglio 2027 che entra nel calendario della Wrc. Una decisione voluta fortemente dalla World Rallychampionship che vede nella città eterna, con le sue cartoline uniche da regalare al mondo, la sede ideale per spostare la tappa italiana dopo vent'anni dalla Sardegna alla capitale e alle strade del Lazio. Un risultato raggiunto anche grazie al Comune di Roma, con l'assessore Alessandro Onorato, e alla Regione Lazio con l'intervento dell'assessore Elena Palazzo. Premiato dunque il lavoro del patron del Rally Roma Capitale, Max Rendina, che nell'arco di quattordici anni è riuscito a trasformare un evento fisso del calendario rallistico in una tappa del mondiale. Questa decisione sancisce il grande salto della manifestazione romana nella massima serie mondiale. Non è bastato il rilancio degli ultimi giorni per permettere alla Sardegna di conservare la prestigiosa tappa. Ai punti di forza della Capitale, si aggiungono le sue bellezze, con la suggestiva partenza dal Colosseo. Roma ospiterà la prestigiosa prova iridata per un quadriennio a partire dal 2027. Con l'arrivo di Roma, il mondiale torna a disputare una prova su asfalto in Italia dopo molti anni di assenza. 

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