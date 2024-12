Quasi 4 mila atleti per Maratona Pisa, sempre più internazionale

Sono già 3700 gli atleti iscritti alla alla 25/a maratona Città di Pisa in programma domenica prossima su un tracciato di oltre 42 km che si snoderà non solo attraverso il centro cittadino ma raggiungerà il litorale per poi tornare indietro fino al traguardo posto sotto la Torre pendente. Degli oltre 3700 iscritti il 43% è di origine straniera e un terzo dei partecipanti è donna. Protagonisti indiscussi gli oltre 300 atleti provenienti dal Regno Unito, seguiti dai cugini francesi e poi maratoneti di Belgio, Germania, Malta, Paesi Bassi, Brasile, Stati Uniti e Ungheria. "Sarà un evento speciale - afferma l'assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - per il quale attendiamo circa 4mila atleti da tutto il mondo, un risultato che testimonia la crescita costante dei partecipanti rispetto agli anni passati, nonostante le difficoltà legate negli anni recenti alla pandemia. Quest'anno possiamo contare sul supporto di uno sponsor di prestigio come Puma e su un programma ricco di eventi collaterali dedicati a temi cruciali come la sostenibilità, il coinvolgimento dei giovani, la solidarietà e la storia femminile nello sport, realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni delle città".