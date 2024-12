Pugilato: venerdì a Ferrara il Tricolore dei superwelter

Riunione pugilistica molto interessante quella in programma venerdì prossimo, 6 dicembre, sul ring del Palapalestre di via Porta Catene a Ferrara. Match clou della serata sarà quello, in dieci riprese, per il titolo italiano dei pesi superwelter tra il campione in carica, l'italo-argentino del Team Duran Federico 'El Tano' Schinina, e lo sfidante ufficiale Paolo Bologna, boxeur fiorentino che in dieci incontri da professionista ha sempre vinto (5 volte prima del limite). Il programma della riunione, patrocinata dalla Fpi, prevede la disputa di altri dei incontri tra professionisti e due, in apertura, fra dilettanti.