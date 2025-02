Pugilato: morto irlandese Cooney dopo una settimana di ricovero

Lutto nel mondo della boxe. Il pugile irlandese John Cooney è deceduto in seguito alle ferite riportate nel match contro Nathan Howells disputato la settimana scorsa a Belfast, in Irlanda del nord. Lo ha annunciato il suo promoter Mark Dunlop. Il 28enne era in terapia intensiva dopo la sconfitta subita contro il gallese Nathan Howells all'Ulster Hall sabato scorso. L'incontro è stato interrotto al nono round e Cooney è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico per un'emorragia intracranica. Era per Cooney la sua prima difesa del titolo dei pesi superpiuma. Sabato sera Dunlop ha pubblicato un'ulteriore dichiarazione a nome della famiglia Cooney, confermando che il pugile era morto dopo una "settimana di lotta per la vita".