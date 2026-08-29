Giochi Mediterraneo: judo, 4 medaglie e oro di Avanzato nei -63 kg

La Nazionale di judo batte altri quattro colpi da medaglia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Sui tatami del Palazzetto dello Sport di Martina Franca (ribattezzato Pala Wojtyla) infatti, a 24 ore di distanza dal triplice bronzo targato Giulia Ghiglione (-48 kg), Michela Terranova (-57 kg) e Valerio Accogli (-66 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg) ha ottenuto l'oro mentre Asya Tavano (+78 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Kwadjo Anani (+100 kg) hanno concluso le loro rispettive cavalcate con al collo l'argento. Ha chiuso al quinto posto, invece, Irene Pedrotti (-70 kg). Non hanno preso parte al final block, quindi, Claudia Sperotti (-78 kg) e Jean Carletti (-100 kg). Ora, messe in archivio le competizioni individuali, l'attenzione si sposta sulla conclusiva prova a squadre (mixed team).