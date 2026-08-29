Vuelta: Mas non indossa maglia rossa sul podio, sostegno a Pogacar

29 Ago 2026 - 19:09
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Il trentunenne Enric Mas non ha indossato la maglia rossa di leader, dopo l'8/a tappa della Vuelta, quando gli è stata consegnata durante la cerimonia di premiazione, limitandosi a tenerla in mano, in segno di rispetto verso Tadej Pogacar caduto e costretto a ritiro. Non l'ha indossata nemmeno durante le interviste televisive dopo la tappa. "Ricevere la maglia rossa a causa di una caduta non è una bella sensazione", ha dichiarato a Eurosport. "Cercheremo di difenderla domani, ma stasera dobbiamo metabolizzare l'accaduto e dare a Tadej tutto il nostro supporto, sperando in una sua pronta guarigione. Abbiamo deciso con la squadra che oggi non avrei indossato la maglia rossa e che, se me la meriterò, la indosserò domani", ha spiegato.

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