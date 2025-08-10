Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pugilato, dramma in Giappone: due morti per lesioni cerebrali

10 Ago 2025 - 12:15
© instagram

© instagram

Due pugili giapponesi sono morti a causa di lesioni cerebrali subite in due diversi incontri disputati nel corso dello stesso evento, alla Korakuen Hall di Tokyo. Le vittime sono il superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni, ricoverati entrambi dopo i rispettivi match, tenutisi il 2 agosto scorso, e subito operati. Entrambi sono però deceduti, tra venerdì e ieri. Secondo il segretario generale della Japan Boxing Commission, Tsuyoshi Yasukochi, si è trattato della "prima volta in Giappone che due pugili sono stati sottoposti a un intervento chirurgico a seguito di un ematoma subdurale riportato durante lo stesso evento". La Commissione ha intanto annunciato che tutti gli incontri della Oriental and Pacific Boxing Federation saranno limitati a dieci round, anziché 12. Quest'anno, prima di Kotari e Urakawa, era morto per lesioni riportate sul ring l'irlandese John Cooney, anche lui 28enne. In incontro a Belfast lo scorso febbraio, Cooney subì un'emorragia intracranica mortale durante l'incontro contro il gallese Nathan Howells.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

I più visti di Altri Sport

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner nella storia

Sinner nella storia

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:27
Biathlon, Vittozzi torna a vincere in evento skiroll in Norvegia
12:15
Pugilato, dramma in Giappone: due morti per lesioni cerebrali
11:29
Orienteering, critiche le condizioni di Debortolis: familiari in Cina
10:37
Sinner: "Il golf? Alcaraz troppo forte per me"
10:19
Atletica, Disabato argento nei 10.000 metri di marcia degli Europei under 20