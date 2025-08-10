Pugilato, dramma in Giappone: due morti per lesioni cerebrali

Due pugili giapponesi sono morti a causa di lesioni cerebrali subite in due diversi incontri disputati nel corso dello stesso evento, alla Korakuen Hall di Tokyo. Le vittime sono il superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni, ricoverati entrambi dopo i rispettivi match, tenutisi il 2 agosto scorso, e subito operati. Entrambi sono però deceduti, tra venerdì e ieri. Secondo il segretario generale della Japan Boxing Commission, Tsuyoshi Yasukochi, si è trattato della "prima volta in Giappone che due pugili sono stati sottoposti a un intervento chirurgico a seguito di un ematoma subdurale riportato durante lo stesso evento". La Commissione ha intanto annunciato che tutti gli incontri della Oriental and Pacific Boxing Federation saranno limitati a dieci round, anziché 12. Quest'anno, prima di Kotari e Urakawa, era morto per lesioni riportate sul ring l'irlandese John Cooney, anche lui 28enne. In incontro a Belfast lo scorso febbraio, Cooney subì un'emorragia intracranica mortale durante l'incontro contro il gallese Nathan Howells.