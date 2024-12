Pugilato: D'Ambrosi rieletto presidente Fpi

Flavio D'Ambrosi è stato rieletto presidente della Federazione Pugilistica Italiana. Nell'assemblea elettiva, che si è svolta presso l'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino, D'Ambrosi ha ottenuto il 50,06% delle preferenze con 444 voti, battendo così lo sfidante Fabrizio Baldantoni per due voti e ottenendo il suo secondo mandato. Il terzo candidato, Giuseppe Macchiarola, ha ritirato formalmente la candidatura al termine del suo discorso. "Questo risultato mi carica di responsabilità, ma ci deve far riflettere perché non possiamo affrontare le sfide del futuro se il movimento del pugilato italiano è diviso. Dobbiamo pensare a lavorare per il bene del movimento e per il bene delle persone che faticano in palestra. Questo 14 dicembre dovrà essere archiviato e dovremo ripartire uniti", le parole di D'Ambrosi dopo la rielezione. Con il 50,06% (444 preferenze) dei voti D'Ambrosi è stato rieletto e riconfermato alla guida della Fpi, per il suo secondo mandato. Una sfida all'ultimo round con il Vicepresidente Vicario uscente Fabrizio Baldantoni (442 preferenze 49,83%). Una sola scheda bianca. Classe 1970, il Presidente D'Ambrosi vanta trent'anni di ininterrotto tesseramento alla FPI, in cui ha ricoperto i ruoli di dirigente di società, arbitro, Presidente del CR Lazio, Consigliere Federale (2013-2016), Vicepresidente Vicario FPI nonché Coordinatore del Settore Comunicazione e Marketing (2017-2020), fino a diventare Presidente FPI (2021-2024). Vice Questore della Polizia di Stato e Vicepresidente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, è stato anche un atleta di interesse nazionale della pallanuoto.