Pugilato, Alalshikh: "Vittoria Usyk è giusta, ora si riposerà"

"Ho avuto bisogno di tempo per realizzare quello che è successo sabato sera e parlerò con il cuore come tifoso e non come dirigente di Riyadh Season. Nello scontro tra Usyk e Tyson, ho contato che Usyk aveva vinto 4 round in più… questo non significa che Tyson fosse si è comportato male, no no no, ha messo tutto se stesso , ma siamo onesti, Usyk è uno dei più grandi pugili di questa generazione e lo ha dimostrato con i grandi nomi della boxe di oggi". Lo scrive, sul social X, il ministro reale saudita Turki Alalshikh, 'stratega' a livello organizzativo della 'nobile arte' di oggi e proprietario della storica ivista 'The Ring Magazine' . "Tyson Fury ha una parte nel mio cuore ed è uno dei motivi importanti per cui la boxe sta ancora mantenendo la sua eredità - continua -. Dopo il combattimento ho sentito grandi parole dal campione Usyk su Riyadh e il mio paese, i miei leader, il principe ereditario (Mohammed Bin Salman ndr), che Dio benedica lui e il popolo saudita, ok sono affari ovviamente ma loro lo apprezzano dal profondo del cuore l'opportunità e il sostegno... Considero i pugili come fratelli e membri della famiglia...". "Usyk mi ha detto che è pronto a combattere qualsiasi combattimento in futuro, e abbiamo concordato che ora riposa riposerà a lungo e non parleremo più di programmi prima del risultato tra Dubois e Parker. Su Tyson sto aspettando che si riposi e e si prenda il suo tempo per comunicare la sua decisione sul futuro e lo capirò se si ritirerà, altrimenti sarò felice di farlo combattere e di aiutarlo", conclude Alalshikh.