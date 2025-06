Pugilato: addio a Mike McCallum, primo giamaicano a vincere un Mondiale

Mondo del pugilato in lutto. Mike McCallum, primo giamaicano a vincere una corona mondiale, è morto a Las Vegas all'età di 68 anni mentre si stava recando in palestra. Come riportato dal Jamaica Observer, McCallum è stato trovato morto sul ciglio della strada dopo che la sua auto era stata fermata perché non si sentiva bene. Ignote le cause del decesso. Chiuse la carriera con un record di 49 vittorie (36 per KO), 5 sconfitte e 1 pareggio, nel corso della quale vinse il titolo WBA dei pesi medi junior, quello WBA dei pesi medi e WBC dei pesi massimi leggeri.