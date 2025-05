Presentata a Roma la prima edizione della Granfondo Alpi del Mare

La Granfondo Alpi del Mare trasformerà Mondovì in una vera capitale del ciclismo, con un ricco palinsesto che unirà sport, cultura, enogastronomia e intrattenimento. Il Villaggio Expo accoglierà visitatori e appassionati con stand di aziende del settore, prodotti locali e artigianato. Non mancheranno talk, incontri istituzionali, pedalate gourmet tra i borghi del monregalese, attività per famiglie, tavole rotonde su sport e sostenibilità, e momenti conviviali come la cena di gala. Il culmine sarà la Granfondo, con percorsi spettacolari e servizi dedicati ai partecipanti, seguita da premiazioni, brindisi e musica nel cuore storico della città.