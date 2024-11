POLIZIA: OGGI EVENTO A ROMA PER 70 ANNI GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO

Ricorre oggi il 70esimo anniversario del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Il "compleanno" delle Fiamme Oro sarà celebrato con un evento al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma, al quale parteciperanno il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il Capo della Polizia Vittorio Pisani. Saranno presenti oltre 500 atleti delle Fiamme Oro, molti dei quali hanno conseguito medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, e oltre 4mila giovani tesserati. Alcuni di questi atleti si esibiranno dal vivo in diverse discipline sportive. Il medagliere delle Fiamme Oro vanta 110 medaglie olimpiche, 66 paralimpiche, 221 titoli mondiali e 30 titoli mondiali paralimpici. Nell'ultima edizione dei Giochi olimpici 2024, gli atleti cremisi hanno qualificato 100 atleti e conquistato 18 medaglie (5 ori, 6 argenti e 7 bronzi), contribuendo all'intero medagliere ottenuto dall'Italia (45% del medagliere totale e 40% degli ori). Da diversi anni il Gruppo sportivo gestisce strutture sportive nella disponibilità della Polizia di Stato nell'ambito delle quali sono state costituite delle Sezioni giovanili: 39 in tutto, dislocate sull'intero territorio nazionale, con 26 discipline sportive praticate e circa 4mila allievi tesserati. Numerose da nord a sud dell'Italia le palestre della legalità aperte dalla Polizia di Stato, gestite e frequentate da atleti poliziotti che rappresentano un valido mezzo per la diffusione della "cultura della legalità" e la concreta apertura del canale di "prossimità" verso i giovani cresciuti in particolari condizioni di emarginazione.