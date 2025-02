Petrucci Assali Stefen Makro: sabato la presentazione e domenica il debutto

La stagione agonistica deve ancora cominciare, manca pochissimo al debutto, ma l’attività è già frenetica. Fine settimana importante in vista per la Petrucci Assali Stefen Makro che da ieri ha già due dei suoi atleti in ritiro con la Nazionale italiana Juniores. Si tratta del veronese Guido Viero e del trentino Brandon Fedrizzi che da ieri sera hanno raggiunto il primo raduno azzurro dell’anno al Velodromo di Montichiari a testimonianza che siano due elementi sui quali ci siano grandi aspettative per la stagione che sta per iniziare. Saranno proprio questi due atleti, due delle punte della formazione veronese presieduta da Alberto Murari. Intanto sabato 1 marzo, a Peschiera del Garda, presso Le Morette – Azienda Agricola Valerio Zenato, si terrà la presentazione ufficiale della squadra 2025 della Petrucci Assali Stefen Makro che fa seguito alla presentazione e alle foto ufficiali già tenute qualche settimana fa al Castello di Villafranca, in casa del main sponsor Maurizio Petrucci. I ragazzi diretti dal team manager Marcello Girelli, inoltre, sono ormai prossimi anche al debutto agonistico che avverrà domenica 2 marzo sulle strade di casa del Veronese, per la prima dell’anno che, secondo tradizione, sarà con la Medaglia d’Oro Sportivi La Rizza a Rizza.