Razzismo: Malagò, sport prima medicina per curare piaga

Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, in video collegamento durante l'iniziativa 'Un calcio al razzismo'. "Vi voglio fare i complimenti, perché dovete sapere che il Cio su questo tema da diversi anni ha dedicato fondi, impegni, iniziative e una squadra olimpica per sostenere quello che presentate anche voi oggi - ha aggiunto. Lo sport, soprattutto, ritengo che sia almeno all'inizio di una nuova vita di persone non fortunate un'opportunità per ricollocarsi nella vita quotidiana. Ad esempio il Cio ha istituito una vera e propria nazionale di migranti che partecipa alle Olimpiadi e una di queste persone ha anche vinto nel mondo della boxe a Parigi".