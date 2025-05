Internazionali, Andreeva: "Adoro il torneo di Roma e il pubblico italiano"

"Sono sempre emozionata di tornare a Roma e giocare davanti al pubblico italiano. L'anno scorso la mia prestazione in singolare non è stata eccezionale, ma spero solo di giocare un po' meglio quest'anno perché adoro il torneo e l'atmosfera. Sono felicissima che il torneo inizi presto". Così Mirra Aleksandrovna Andreeva numero 7 del ranking, in conferenza stampa presso il Centrale del Foro Italico, a pochi giorni dal suo debutto al Masters 1000 di Roma. La russa, semifinalista al Roland Garros nel 2024, è allenata da Conchita Martinez, ex tennista vincitrice di quattro titoli a Roma. "E' davvero speciale averla al mio fianco. Ho scoperto solo un paio di giorni fa che ha vinto questo torneo quattro volte di fila. Credo sia un record. Non credo che nessuno abbia più titoli di fila a Roma. È davvero bello. Spero che condivida con me qualche consiglio su come fare lo stesso", ha aggiunto.