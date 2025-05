Moto, tragedia in Inghilterra: morti due piloti della Supersport

In avvio di Gara 2 si è registrata una violenta carambola, innescata dalla scivolata di un pilota dopo la prima curva del circuito, la Old Hall. La caduta ha provocato una drammatica serie di tamponamenti. Jenner ha ricevuto i primi soccorsi in pista, venendo anche rianimato una volta arrivato al centro medico del circuito. Sfortunatamente gli è stata fatale una lesione cerebrale. Anche Richardson è stato assistito sul tracciato, ma è morto prima di raggiungere il Royal Stoke University Hospital a causa delle ferite riportate al torace.