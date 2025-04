Pesi: Europei, 6/a Greta De Riso migliora due record italiani jr.

Bella prova di carattere per Greta De Riso ai Campionati Europei in corso in Moldavia. La 18enne Azzurrina, Campionessa Europea Juniores in carica, ha chiuso la sua gara al sesto posto nella categoria fino a 59 kg nonostante la sua giovane età. 89 kg di strappo e quinto posto di specialità, 106 kg si slancio e nona piazza, per un totale di 195 kg e sesto posto in classifica generale. Migliorati i record italiani juniores di strappo e di totale nella categoria fino a 63 kg.