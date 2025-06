Pentathlon, Europei U17 donne: oro per Allara, azzurre bronzo a squadre

Si tingono d'azzurro gli Europei U17 di pentathlon moderno in corso a Esplugues de Llobregat (Barcellona). Annachiara Allara (Junior Asti) ha centrato il bis confermandosi campionessa europea. Dopo il successo di un anno fa ad Ankara, in Turchia, la 16enne astigiana ha trionfato in Spagna, al termine di una bella finale chiusa con un'ottima prova di laser run e 1399 punti complessivi. Argento per l'ungherese Jazmin Balzsay (1385), bronzo per la pentatleta della Bulgaria Antoniya Nacheva (1365). Proprio come un anno fa in Turchia per l'Italia è arrivato anche il bronzo a squadre con Allara, Sara Beggio (A.S.D. Torino), ventitreesima in finale, e la debuttante Chiara Secci (Junior Asti) trentatreesima. Trentacinquesima la quarta azzurra in gara Francesca Boano (Futura C.M.), anche lei alla prima gara in maglia azzurra. Nella gara a squadre le ragazze italiane hanno chiuso con 3905 punti alle spalle di Ungheria (4059), oro, e Repubblica Ceca (4016), argento.