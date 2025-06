Ciclismo, Pogacar: "Pronto per il Tour, avvicinamento perfetto"

"Quest'anno ho avuto un avvicinamento quasi perfetto al Tour de France. Dopo il ritiro in quota con i miei compagni, mi sento in grande forma". Lo dice Tadej Pogacar a una settimana dal via della grande corsa a tappe francese. "L'atmosfera nel team è fantastica - dice ancora il campione del mondo ai canali social della sua squadra, la UAE Emirates - e questo mi carica ancora di più. Il Tour è sempre imprevedibile, ma è proprio questo che lo rende unico. Mi aspetto un livello altissimo da tutti i favoriti. I primi giorni saranno spettacolari, con tappe aggressive, mentre l'ultima settimana, piena di montagne, deciderà tutto". "Sarà una battaglia emozionante, ma sono pronto a lottare fino a Parigi", conclude Pogacar che in Francia avrà al suo fianco gente del calibro di di Adam Yates o Joao Almeida (recente vincitore del giro di Svizzera e quarto nella classifica finale del Tour dell'anno scorso), Jhonatan Narváez, Pavel Sivakov, Nils Politt, Marc Soler e Tim Wellens.