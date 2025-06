Rugby, Mondiali U20: designati sette arbitri italiani

World Rugby ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prima e la seconda giornata del World Rugby U20 Championship 2025, in programma dal 29 giugno al 19 luglio tra Lombardia e Veneto. Saranno sette i fischietti italiani impegnati a vario titolo nelle due giornate di gara. Filippo Russo dirigerà la sfida tra Francia e Spagna a Verona, mentre Alex Frasson sarà assistente del neozelandese Marcus Playle per Inghilterra - Scozia. Franco Rosella sarà secondo assistente in Argentina - Galles e Lorenzo Pedezzi in Australia - Sudafrica. Spazio anche per Alberto Favaro, che farà parte della squadra arbitrale designata per la partita d'esordio dell'Italia contro la Nuova Zelanda: il fischietto italiano sarà secondo assistente dell'irlandese Peter Martin, con lo statunitense Lex Weiner nel ruolo di primo assistente. Al TMO troviamo invece l'inglese Dan Jones. Per la seconda giornata, a Filippo Russo è stata affidata Nuova Zelanda - Georgia, Luca Bisetto sarà assistente in Francia - Galles e Riccardo Bonato in Argentina - Spagna, mentre Franco Rosella sarà secondo assistente in Australia - Scozia. Ad arbitrare Italia - Irlanda sarà il gallese Ben Breakspear, con il francese Jérémy Rozier come primo assistente e l'italiano Alberto Favaro come secondo.