Pentathlon, Europei: Malan bronzo a Istanbul

08 Ago 2026 - 21:04
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Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) è ancora una volta sul podio continentale. Il 26enne torinese, bronzo olimpico a Parigi 2024, ha conquistato il bronzo ai Campionati Europei di Pentathlon Moderno, al termine di una grandissima rimonta nel laser run, chiusa con il tempo di 09:56. Malan, campione europeo nel 2023 e vicecampione europeo nel 2024, ha chiuso con il punteggio complessivo di 1592 , alle spalle del russo Egor Gromadskii, oro con 1606 punti, e dell'ungherese Botond Tamas, argento con 1599. Malan è l'unico pentatleta ad aver vinto in carriera il titolo europeo in tutte le categorie (dagli Under 17 ai Senior). L'altro azzurro in gara, Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) ha chiuso sedicesimo con 1543 punti. Nella finale femminile quindicesimo posto per Elena Micheli (Carabinieri).

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