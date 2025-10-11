Logo SportMediaset
Pattinaggio: Short Track, World Tour Montreal via alle finali

11 Ott 2025 - 11:30

A Montrèal (Canada) è in svolgimento la tappa inaugurale del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. L'Italia è presente all'evento tenuto nella capitale del Quebec con dodici atleti, equamente divisi tra i due generi. In ambito maschile, i sei azzurri sono Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Alessandro Loreggia (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Nel contesto femminile, le sei italiane sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Nelle qualificazioni in campo maschile avanzano ai quarti di finale Sighel (vincitore della sua batteria) e Spechenhauser (secondo nella propria). Il cammino di Nadalini ricomincerà invece dai ripescaggi. La Staffetta si è qualificata per la semifinale vincendo la propria batteria davanti a Giappone, Polonia e Ucraina. Nel settore femminile sui 500 metri avanzano direttamente ai quarti di finale sia Fontana sia Valcepina, seconde nelle rispettive heat. Betti, terza nella propria, ripartirà invece dai ripescaggi. En plein di qualificazioni sui 1.500 metri. Confortola ha vinto la sua batteria, Ioriatti è arrivata seconda, mentre Fontana è stata avanzata alla semifinale dopo essere stata vittima incolpevole di un contatto con un'avversaria. Il quartetto azzurro della staffetta mista ha chiuso terzo la propria semifinale, superato da Sud Corea e Canada. L'Italia dunque non si è qualificata per la finale. Oggi le prime finali (500 metri e 1.500 metri maschili, 1.000 metri e staffetta femminili). Le gare cominceranno dalle 19:35 italiane.

