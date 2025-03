Pattinaggio pista lunga: CdM, trionfo di Giovannini nella Mass Start di Heerenveen

A Heerenveen, nei Paesi Bassi, si è oggi conclusa la stagione 2024-25 di Coppa del Mondo di pista lunga. Nella terza giornata della sesta e ultima tappa del circuito internazionale, la Nazionale italiana del direttore tecnico e capo allenatore Maurizio Marchetto e del tecnico Matteo Anesi ha conquistato altri due podi chiudendo in bellezza la stagione tricolore di Coppa del Mondo. La squadra azzurra ha infatti stabilito il nuovo primato nazionale di 18 podi, due in più rispetto al precedente record datato 2005/2006. Cinque, invece, i successi. In questa domenica, in particolare, si sono svolte le Mass Start, le prove dei Team Pursuit e gara-II dei 500 metri. Ovviamente, in chiave italiana c'era grande attesa per le partenze in linea e per la competizione a squadre. Il terzetto tricolore formato da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ha confermato le aspettative centrando un bel secondo posto.