Pattinaggio pista lunga, CdM: Di Stefano 3° nella mass start di Pechino

Al National Speed Skating Oval di Pechino (Cina) si è conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-25 di pattinaggio velocità su pista lunga. Sei le competizioni andate in scena nella giornata di domenica 1° dicembre. Le gare-bis dei 500 metri, le mass start e le team sprint. Questi i risultati conseguiti dagli italiani impegnati. Nella mass start maschile, Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) ha conquistato il secondo podio consecutivo dopo quello ottenuto a Nagano. Il venticinquenne laziale è arrivato a sprintare per la vittoria assieme ad Andrea Giovannini (Fiamme Gialle). Alfine, i due azzurri si sono attestati rispettivamente in terza e quarta posizione, superati solo dall'olandese Bart Hoolwerf e dal belga Bart Swings. Nella medesima gara femminile, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) si è classificata al quarto posto per la seconda tappa consecutiva. La trentatreenne laziale, come avvenuto in Giappone sette giorni orsono, ha recuperato terreno nella tornata finale, battuta letteralmente al fotofinish nella volata per il gradino più basso del podio. L'altra azzurra in gara, Laura Peveri (Fiamme Oro), ha concluso undicesima grazie a due punti raccolti in uno sprint intermedio. La Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga tornerà in azione dal 24 al 26 gennaio a Calgary (Canada). L'appuntamento sarà però preceduto dai Campionati Europei di Heerenveen (Olanda), in calendario dal 10 al 12 gennaio.