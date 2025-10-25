Pattinaggio, Isu Grand Prix: secondi Grassl e coppia Conti-Macii in Cina

La Cup of China, seconda tappa dell'ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, si è conclusa quest'oggi nella metropoli di Chongqing. Il movimento italiano, impegnato nell'appuntamento asiatico con ben otto atleti, era reduce da una giornata d'apertura convincente. Nel settore maschile, Daniel Grassl (Fiamme Oro) aveva realizzato il secondo punteggio nel programma corto. Il ventitreenne sudtirolese ha mantenuto la posizione, conseguendo la piazza d'onore finale con 269.43 punti. Solo il giapponese Shun Sato (278.12) ha fatto meglio, mentre il terzo posto è stato appannaggio del kazako Mikhail Shaidorov (262.67). Per Grassl, quello odierno è il quinto podio della carriera nel contesto dell'ISU Grand Prix. Anche Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) erano secondi al termine dello short program delle coppie di artistico; a loro volta hanno confermato il piazzamento. Il binomio azzurro ha chiuso con il riscontro di 209.88, inchinandosi solamente ai georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (217.24) e precedendo i cinesi Wenjing Sui/Cong Han (202.92). Per Conti/Macii è il nono podio della carriera nell'ambito del Grand Prix (sette nelle tappe canoniche, a cui vanno aggiunti i due nelle finali).