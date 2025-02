Pattinaggio ghiaccio: Guignard-Fabbri ancora oro a Europei

Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono confermati, per la terza volta consecutiva, campioni europei di pattinaggio di figura sul ghiaccio. La coppia azzurra ha dominato anche gli Europei di Tallinn vincendo con il punteggio finale di 212,12 punti e battendo i francesi Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud ed i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson. La coppia azzurra si è messa al collo l'oro nella danza sul ghiaccio conquistando la quinta medaglia continentale (la quarta di fila) della carriera dopo i bronzi ottenuti nel 2019 e nel 2022 (sempre in Estonia) e gli altri due titoli vinti nel 2023 e nel 2024. Eguagliato il primato nazionale posseduto in questa specialità dal tandem composto da Anna Cappellini e Luca Lanotte. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno primeggiato sia nella rhythm dance sia nella routine libera concludendo la loro prova con un punteggio complessivo di 212.12 (84.23+127.89) e sbaragliando di gran lunga la concorrenza capeggiata dai transalpini Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud con 206.76 (82.75+124.01) e dai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson con 206.02 (81.57+124.45), che si sono aggiudicati rispettivamente l'argento ed il bronzo. Hanno concluso al 15° posto, infine, gli altri azzurri Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, autori di uno score di 169.14 (65.46+103.68).