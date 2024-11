PATTINAGGIO: FIGURA, QUATTRO AZZURRI A HELSINKI PENULTIMA TAPPA ISU GRAND PRIX

Tra venerdì 15 a domenica 17 novembre, la Helsinki Ice Hall situata nella capitale finlandese sarà palcoscenico del Finlandia Trophy 2024, quinta tappa dell'ISU Grand Prix, massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. All'evento parteciperanno quattro pattinatori italiani. Nel settore maschile Daniel Grassl (Fiamme Oro), reduce dal brillante secondo posto nell'NHK Trophy, andrà alla caccia del secondo podio consecutivo e della qualificazione alle Finali di Grenoble. La concorrenza si annuncia temibile. Oltre ai giapponesi Yuma Kagiyama e Sota Yamamoto, andranno tenuti in grande considerazione anche il francese Kevin Aymoz e il coreano Cha Jun-hwan. Il ventiduenne altoatesino avrà quindi bisogno di una nuova performance di altissimo profilo, come quella sfoderata a Tokyo pochi giorni orsono. Nel comparto femminile sarà della partita Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), la quale nella capitale giapponese ha ottenuto il miglior piazzamento della carriera nel contesto dell'ISU Grand Prix. L'obiettivo può essere quello di ripetere quanto raccolto in terra nipponica, se non far meglio. Tutto dipenderà dal livello espresso dalla ventiduenne azzurra e da quello delle avversarie. Nelle coppie di artistico, torneranno sul ghiaccio Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), saliti sul podio nel Grand Prix de France. Per il binomio tricolore, il traguardo può essere quello di replicare il piazzamento nelle prime tre posizioni, fermo restando che servirà una prestazione superlativa per poter ambire alla qualificazione alle Finali.