Pattinaggio: evento qualificazione olimpica, Paolino-Tuba 12/mi dopo rhythm dance

Al National Indoor Stadium di Pechino (Cina) è cominciato l'evento denominato Isu Skate to Milano Figure Skating Qualifier, ossia la competizione tramite la quale vengono assegnati gli ultimi posti disponibili per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L'Italia - che ha già guadagnato 6 slot per Milano Cortina 2026 (2 nel settore maschile, 2 nelle coppie di artistico, 1 in ambito femminile e 1 nella danza) - partecipa all'evento con la coppia di danza composta da Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba (Ghiaccio Mezzaluna). Affinché possa essere guadagnata un'ulteriore quota nella danza, permettendo quindi al movimento azzurro di iscrivere due binomi ai Giochi olimpici di casa, è necessario che Paolino/Tuba concludano l'appuntamento di qualificazione fra i primi quattro. La coppia italiana occupa la dodicesima piazza dopo la Rhythm Dance, disputatasi nella giornata di venerdì 19 settembre, con il punteggio di 60.04. Il distacco dal quarto posto è di poco più di nove punti.