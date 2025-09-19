Matteo Franzoso: funerali martedì a Sestriere

L'ultimo saluto a Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro morto lunedì scoeso a seguito di un incidente in allenamento in Cile, si terrà nella chiesa di Sant'Edoardo a Sestriere con i funerali di Stato in programma martedì 23 settembre alle 16. Nel pomeriggio di lunedì 22 è previsto l'arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all'interno della chiesa di Sant'Edoardo. La sera stessa, alle ore 20.30, verrà celebrato il rosario. Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell'antica chiesa di San Restituto dove l'accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.