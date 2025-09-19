Logo SportMediaset
Atletica Mondiali, la 4x100 maschile evita Stati Uniti e Giamaica in semifinale ma tarda ad annunciare la formazione

19 Set 2025 - 13:55
© Getty Images

© Getty Images

La 4x100 maschile italiana, che proprio nello stadio nazionale di Tokyo conquistò il 1° agosto 2021 una memorabile medaglia d'oro nei giochi olimpici giapponesi, scenderà in pista domani 20 settembre alle ore 13,34 italiane per disputare la seconda delle due semifinali, che assegneranno gli otto posti per la finale di domenica 21 alle 14,20 sempre dell'Italia. La formazione azzurra partirà da una buona quinta corsia, evitando quantomeno nella circostanza le due compagini favoritissime della vigilia, Stati Uniti e Giamaica, con il Ghana in seconda, l'Olanda in terza, la Cina in quarta, il Sudafrica in sesta, la Gran Bretagna in settima, il Giappone in ottava e l'Australia in nona. A meno di 24 ore dall'attesa gara non annunciati ancora i quattro frazionisti, con la speranza dei tifosi italiani di poter vedere in pista proprio i quattro eroi di Tokyo 2021, tutti di fatto presenti in Giappone, a iniziare da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs che nei giorni scorsi è stato visto sul campo di allenamento della staffetta anche se ha messo in dubbio la sua partecipazione dopo la semifinale dei 100, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

