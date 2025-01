Pattinaggio: Europei all-round pista lunga, Ghiotto 4° e Lollobrigida 5/a

Sul ghiaccio della Thialf Arena di Heerenveen (Olanda) sono giunti a conclusione i Campionati Europei all-round 2025 di speed-skating. La manifestazione, disputatasi nell'arco di due giorni, ha visto la propria classifica stilata sulla base dei risultati di quattro distanze (500, 1.500, 5.000 e 10.000 metri per gli uomini; 500, 1.500, 3.000 e 5.000 metri per le donne). All'appuntamento hanno preso parte sei italiani. Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) , Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) in campo maschile; Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice) e Alice Marletti (C.P. Pinè) nel settore femminile. Dopo la giornata inaugurale, nella quale si sono disputate le competizioni sui 500 metri e sui 3.000/5.000, gli azzurri erano in buona posizione nella rincorsa alle medaglie, purtroppo mancate per un soffio una volta aggiunte le prove sui 1.500 e sui 5.000/10.000. Davide Ghiotto - pur dominando i 10.000 metri con il tempo di 12'35"96 (miglior prestazione ufficiale della stagione) - si è dovuto accontentare del quarto posto assoluto, preceduto dai norvegesi Sander Eitrem e Peder Kongshaug, nonché dall'olandese Beau Snellink. Il trentunenne vicentino ha dunque confermato il piazzamento di due anni orsono. Daniele Di Stefano, sabato brillante terzo sui 500, oggi ha fatto segnare il quinto crono sui 1.500 (1'46"82) e ha stabilito il nuovo primato personale sui 10.000 (13"34"95), concludendo in una convincente settima posizione complessiva. Infine, Andrea Giovannini ha conseguito l'undicesimo punteggio totale. Fra le donne, Francesca Lollobrigida ha concluso in quinta posizione assoluta, avendo il merito di realizzare uno dei primi quattro tempi su ognuna delle quattro distanze. In particolare, la laziale è stata seconda sui 3.000 metri di sabato. Domenica sono invece arrivate la quarta performance sia sui 1.500 (1'57"19) che sui 5.000 (6'58"50). Veronica Luciani e Alice Marletti hanno chiuso rispettivamente tredicesima e quattordicesima. Per Marletti si segnalano ben tre primati personali (oggi è arrivato il 2'02"04 sui 1.500 metri, il quale si aggiunge a quelli stabiliti sabato su 500 e 3.000), senza dimenticare il personal best di Luciani sempre sui 3.000).