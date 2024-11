PATTINAGGIO: COPPA DEL MONDO PISTA LUNGA, GHIOTTO VINCE I 5000 A NAGANO E REALIZZA RECORD PISTA

Comincia con il botto per l'Italia la stagione di Coppa del Mondo di pista lunga. Alla M-wave di Nagano (Giappone), nella giornata di apertura della tappa inaugurale del circuito internazionale, Davide Ghiotto ha conquistato il quarto successo della carriera in Coppa del Mondo imponendosi nei 5.000 metri. Il trentenne vicentino delle Fiamme Gialle ha anche stabilito il nuovo primato dell'oval giapponese con il tempo di 6'12"71 e grazie a questa affermazione può ora vantare quattordici podi individuali in Coppa del Mondo, nove in meno rispetto al primatista italiano Enrico Fabris. Da rimarcare anche il buon 7° posto di Michele Malfatti (Fiamme Gialle) sulla distanza, realizzato con il tempo di 6'21"05. Nell'altra gara di Division A in cui si sono cimentati gli azzurri, i 1.000 metri maschili, David Bosa (Fiamme Oro) ha invece terminato al 20° posto in 1'10"53. In campo femminile, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) ha vinto i 3.000 metri di Division B con il tempo di 4'05"13 assicurandosi il diritto di gareggiare nella divisione principale a partire dalla prossima tappa. Nella stessa gara Alice Marletti (C.P. Pinè) e Laura Lorenzato (Noale Ice) hanno chiuso rispettivamente al 15° (4'15"69) e al 16° posto (4'16"76). Diciassettesima piazza per Serena Pergher (Fiamme Oro) sui 1.000 metri di Division B in 1'19"67; nella stessa gara al maschile Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) e Francesco Betti (Fiamme Oro) hanno centrato la 20° (1'10"91) e la 23° posizione (1'11"52). Nei 5.000 metri maschili di Division B Riccardo Lorello (C.S. Esercito) ha firmato il personal best sulla distanza con il tempo di 6'19"56 terminando in quarta posizione mentre Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) si è classificato 9° in 6'22"34 con Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) 26° in 6'34"44.