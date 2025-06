Parigi 2024: Corte dei Conti della Francia, per Giochi spesi sei miliardi euro

La Corte dei Conti francese ha fornito la prima stima ufficiale della spesa pubblica legata alle Olimpiadi di Parigi 2024, con una stima globale di quasi sei miliardi di euro. La Corte dei Conti ha affermato nella sua relazione preliminare che la spesa include 2,77 miliardi di euro per l'organizzazione dell'evento e 3,19 miliardi di euro per investimenti infrastrutturali. Gli organizzatori di Parigi 2024 hanno contestato la stima. Hanno in particolare affermato che alcune spese precedenti all'evento e che continueranno anche dopo non possono essere attribuite ai Giochi, e che attribuire investimenti ingenti ai Giochi, nonostante si tratti di progetti indipendenti avviati molto tempo prima, è ingiustificato.