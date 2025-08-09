Pallavolo donne: le 16 azzurre per il collegiale di Milano

Da Cavalese al Centro Pavesi di Milano. Dopo una settimana di intenso lavoro fisico e tecnico in Trentino, la nazionale femminile di pallavolo si trasferirà a Milano per un nuovo collegiale di preparazione in vista dei campionati del mondo in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Dopo un paio di giorni di break, capitan Danesi e compagne si ritroveranno al Pavesi lunedì 11 agosto per quattro giorni di raduno agli ordini del ct Julio Velasco che si concluderà venerdì 14 agosto. Le 16 le azzurre in collegiale al Centro Pavesi fino al 14 agosto: Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Katja Eckl, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Myriam Sylla.
