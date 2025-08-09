Olimpiadi 2036: la Germania vuole i Giochi, protesta di ambientalisti e comuni

Gabi Jung, direttrice del Land di Berlino, dice che "la sua città è da tempo sopraffatta dal compito di rendere più moderne le sue infrastrutture. Mancano i fondi e le risorse amministrative, in un contesto simile legarsi ai Giochi olimpici è l'ultima cosa di cui la città ha bisogno". È contraria anche l'associazione degli studenti universitari e laureati tedeschi. Ma dentro la SPD sono convinti che per il 2040 la coppia Amburgo-Berlino potrebbe farcela. Dai Giochi di Monaco del 1972, la Germania ha cercato sempre senza successo di tornare a ospitare i Giochi. Iniziative come Berlino 2000, Lipsia 2012, Monaco per i Giochi invernali del 2022 e Amburgo 2024 non sono state approvate dal Cio. All'epoca, la decisa opposizione arrivò dai referendum locali, dove i cittadini misero in discussione variabili come l'elevato costo economico, l'impatto ambientale e la reale fattibilità di un evento così complesso, e anche ora, l'opposizione degli ambientalisti è forte.