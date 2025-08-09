Sci di fondo: Pellegrino nono nelle mass start del BlinkFestivalen

Successo di Helene Marie Fossesholm nella 10 km a tecnica libera con partenza in linea del Blinkfestivalen, la kermesse che si sta svolgendo in Norvegia. La padrona di casa ha completato il percorso con il tempo di 22'26"2 davanti alla connazionale Mathilde Myhrvold, staccata di appena 3 decimi, completa il podio la tedesca Coletta Rydzek. Quattro le azzurre presenti: Nadine Laurent è finita undicesima a 4"3, terminando a contatto con le migliori, mentre Iris De Martin Pinter è finita diciottesima a 54"3 e Nicole Monsorno ventiseiesima a 1'19"9. La 15 km maschile ha registrato invece un risultato a sorpresa con la doppietta austriaca messa a segno da Mika Vermeulen (29'34"5) e Benjamin Moser, separati da appena 2"1, terzo il norvegese Harald Amundsen a 2"7. Buon nono posto per l'unico italiano presente, Federico Pellegrino, giunto al traguardo a 5"1, non si erano qualificati nel prologo Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Francesco De Fabiani, Simone Daprà e Martino Carollo, non partito Paolo Ventura.