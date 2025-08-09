Nuoto: World Games, Italia vince medagliere con sei ori nel salvamento

Si è conclusa la seconda e ultima giornata del nuoto per salvamento ai World Games a Chengdu, in Cina. L'Italia si conferma grande protagonista chiudendo al primo posto nel medagliere e vincendo la classifica a punti. Un bottino complessivo di diciassette medaglie: sei ori, sei argenti e cinque bronzi. Meglio della Germania seconda con 13 medaglie e della Francia terza con 7. Un risultato che testimonia la profondità e la qualità della nazionale italiana, capace di eccellere nelle gare individuali e con le sei staffette tutte a podio. Soddisfazione da parte del presidente della Sezione Salvamento della Fin e capo delegazione Giorgio Quintavalle che alla vigilia dei World Games auspicava l'Italia in vetta al medagliere e vincitrice della classifica a punti: "Siamo orgogliosi e soddisfatti. È stata l'edizione dei World Games nella quale la nostra rappresentativa nazionale ha ottenuto i risultati più prestigiosi di sempre. Sei ori, sei argenti e cinque bronzi con il record mondiale nella staffetta 4x25 trasporto sono il coronamento di due giorni davvero entusiasmanti che hanno confermato la bontà delle scelte dello staff tecnico guidato dal direttore tecnico Massimiliano Tramontana al quale vanno i complimenti miei e del presidente Paolo Barelli che ci ha sempre sostenuto e informato quotidianamente. Questo è il primo World Games disputato senza la presenza di Antonello Cano, il nostro storico commissario tecnico e prezioso amico - prosegue il presidente Quintavalle - A lui e a Vincenzo Vittorioso, presidente onorario della sezione, dedichiamo i successi di questi giorni con la consapevolezza che i nostri risultati sono frutto della loro eredità". Nelle finali della seconda giornata la staffetta maschile 4x25m trasporto manichino è da manuale: Davide Cremonini, Francesco Ippolito, Fabio Pezzotti e Simone Locchi dominano in 1'02"03 stabilendo il record del mondo. È il secondo primato mondiale siglato dall'Italia ai World Games 2025 dopo quello della 4x50m Pool Lifesaver M con Gabriele Brambillaschi (22"59), Davide Cremonini (14"49), Simone Locchi (20"39) e Fabio Pezzotti (41"65) in 1'39"12 nella prima giornata. Nei 100m manichino con pinne e torpedo maschile Davide Cremonini si prende la scena con un'altra prestazione da incorniciare: 49"21 e medaglia d'oro davanti al francese Perrillon e all'azzurro Fabio Pezzotti, terzo in 49"99.