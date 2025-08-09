Biathlon, rientro super per Vittozzi: seconda nella supersprint del BlinkFestivalen

Il rientro agonistico di Lisa Vittozzi è subito segnato da un podio nella supersprint femminile di Sandnes valida per il BlinkFestivalen. La sappadina, vincitrice della Coppa del mondo 2023/24 che ha saltato l'intera scorsa stagione, si è piazzata al secondo nella gara spettacolare fatta da 5 giri di 1,1 km ciascuno per 5,5 km totali e quattro soste al poligono, con due serie a terra e una in piedi. Vittozzi è stata battuta sul fil di lana dalla francese Lou Jeanmonnot per soli 8 decimi, terzo posto per la norvegese Juni Arnekleiv. Nella gara maschile la vittoria è andata al francese Eric Perrot sul norvegese Sturla Holm Laegreid e sull'altro transalpino Emilien Jacquelin. Non erano presenti italiani. "E' stato bello riasspporare il clima della competizione - ha commentato al traguardo Lisa -, sappiamo che c'è ancora tanto da lavorare".