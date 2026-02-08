Nba: Castle inarrestabile, San Antonio batte Dallas

I San Antonio Spurs, secondi nella Western Conference, contro Dallas hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva, la seconda in 48 ore (138-125). Stephon Castle, 21 anni e Rookie of the Year 2025, ha disputato la miglior partita della sua carriera con una magica tripla doppia: 40 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Victor Wembanyama ha chiuso con 16 punti (6 su 14 al tiro), 11 rimbalzi e tre stoppate. La stella esordiente di Dallas, Cooper Flagg, è stata ben contenuta (14 punti, 4 rimbalzi, 4 assist). Senza l'MVP in carica Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams (entrambi fuori per infortunio), gli Oklahoma City Thunder sono stati sconfitti in casa da Houston (112-106). I Rockets sono passati in vantaggio nel terzo quarto, ma non sono mai riusciti ad allungare (con un vantaggio massimo di 9 punti). Kevin Durant (20 punti, 4 assist) è stato ancora una volta decisivo, in particolare portando la sua squadra a 6 punti di vantaggio a 1:04 dalla fine con un tiro dalla media distanza, nonostante la feroce difesa di Aaron Wiggins.