Milano-Cortina 2026 da record per l'Italia: mai 5 medaglie in un solo giorno

Record di medaglie in un solo giorno per l'Italia ai Giochi olimpici invernali. Sono già cinque le medaglie conquistate oggi dagli azzurri - un argento nel biathlon con la staffetta mista e tre bronzi nella discesa libera femminile con Sofia Goggia, nel gigante parallelo femminile di snowboard con Lucia Dalmasso e nel pattinaggio di velocità con Riccardo Lorello e con il bronzo di Fischnaller nello slittino. Un esordio fortunato per il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, alla sua prima Olimpiade alla guida del Comitato olimpico nazionale. L'Italia non era infatti mai andata oltre le tre medaglie in un solo giorno; era successo due volte, entrambe il 17 febbraio, a Lillehammer e Salt Lake.