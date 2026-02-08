Milano-Cortina 2026 da record per l'Italia: mai 5 medaglie in un solo giorno

08 Feb 2026 - 19:13
© Getty Images

© Getty Images

Record di medaglie in un solo giorno per l'Italia ai Giochi olimpici invernali. Sono già cinque le medaglie conquistate oggi dagli azzurri - un argento nel biathlon con la staffetta mista e tre bronzi nella discesa libera femminile con Sofia Goggia, nel gigante parallelo femminile di snowboard con Lucia Dalmasso e nel pattinaggio di velocità con Riccardo Lorello e con il bronzo di Fischnaller nello slittino. Un esordio fortunato per il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, alla sua prima Olimpiade alla guida del Comitato olimpico nazionale. L'Italia non era infatti mai andata oltre le tre medaglie in un solo giorno; era successo due volte, entrambe il 17 febbraio, a Lillehammer e Salt Lake. 

Ultimi video

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:43
Pallavolo: Conegliano batte Scandicci nella rivincita della finale mondiale
19:13
Milano-Cortina 2026 da record per l'Italia: mai 5 medaglie in un solo giorno
12:59
Sci alpino, Tomba: "Con me gente si divertiva, ogni gara aveva suo fascino"
10:49
Milano-Cortina: snowboard, tre azzurre agli ottavi nel PGS
09:31
Nba: Castle inarrestabile, San Antonio batte Dallas