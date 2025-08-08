Pallavolo: azzurri verso i Mondiali, da domenica raduno a Cervia

Conclusa la Nations League, la nazionale di pallavolo tornerà al lavoro domenica prossima a Cervia, dove si alleneranno fino a giovedì 14. Per gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi è il primo passo del percorso che li condurrà ai Mondiali in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre, per difendere il titolo iridato conquistato nel 2022. Per questo primo raduno, il ct ha convocato 15 atleti. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti; schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro; opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò; liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.
