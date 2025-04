Pallanuoto, A1: sarà derby Telimar-Catania nei playout

Nell'ultima giornata della regular season della A1 di pallanuoto vince il Telimar, perde la Nuoto Catania, ma il risultato è che entrambe le squadre prenderanno parte ai playout per evitare la retrocessione. Il TeLiMar ha battuto in casa - alla piscina comunale "Pietro Giliberti" di Terrasini - la Roma Vis Nova per 11-8, con una bella prestazione di tutta la squadra, che ha dominato per tutto il match; il destino dei palermitani, però, dipendeva anche da altre vasche. La Florentia esce sconfitta in casa con la Pallanuoto Trieste, mentre il Quinto vince in trasferta con l'Onda Forte conquista la salvezza diretta, mandando i capitolini in A2. La Nuoto Catania, pur perdendo, resta penultima, senza che l'Onda Forte l'abbia raggiunto. Gli etnei hanno fornito una prestazione gagliarda che non è bastata a uscire imbattuti dal confronto con l'Olympic Roma, che si è imposta per 16-11. I rossazzurri, dunque, saranno ospitati sabato prossimo, 26 aprile, dai cugini del Telimar in gara 1 di semifinale playout.