Pallanuoto, A1: per l'Ortigia il posticipo è da brividi

Fuori dall'Europa, l'Ortigia si concentra adesso sulla serie A1 di pallanuoto, con l'obiettivo di risalire in classifica e provare a conquistare un posto nella prossima Euro Cup. Il girone di ritorno è cominciato bene per i biancoverdi, che hanno centrato due vittorie consecutive contro Vis Nova e Onda Forte. Domani, però, inizia un ciclo terribile di partite: di fronte, fuori casa la capolista AN Brescia. La formazione di mister Bovo e dell'ex Ferrero è in un grande momento di forma e sta facendo un ottimo cammino sia in Euro Cup, dove ha raggiunto i quarti di finale, sia in campionato, dove guida la classifica in compagnia della corazzata Recco. Un avversario sulla carta proibitivo. "Quella di domani - spiega Francesco Cassia, centrovasca biancoverde - sarà sicuramente una partita bella e importante tra due formazioni che, dall'inizio dell'anno, sono cresciute tanto. Per noi sarà un bel banco di prova. Dal punto di vista tattico, noi dovremo evitare di esporci alla loro arma migliore, che è il contropiede. Dal punto di vista psicologico, il morale è alto e lineare come sempre, non siamo abbattuti e andremo a Brescia certamente con l'obiettivo di giocarcela".