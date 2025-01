Pallanuoto: A1; Ortigia, pari spettacolare col Posillipo

Un pareggio spettacolare che rilancia le ambizioni dell'Ortigia nel campionato di A1 maschile di pallanuoto. Una prestazione, quella dei biancoverdi in casa del Posillipo, che fa ben sperare per il girone di ritorno. Gli ospiti non iniziano benissimo, contratti e poco ordinati in difesa, mentre in attacco soffrono i padroni di casa, che in meno di due minuti vanno sul 2-0. La squadra di Piccardo ha il merito di non disunirsi e di pareggiare i conti con Inaba e Napolitano; i campani poi accelerano, chiudendo il primo tempo avanti 5-3. Nella seconda frazione, i biancoverdi tengono il ritmo e, a metà gara, con il Posillipo avanti 7-5 a metà gara. Il terzo tempo è all'insegna di una dirompente Ortigia, che lotta su ogni pallone e gioca una gran pallanuoto sotto ogni aspetto, chiudendo il parziali con quattro reti all'attivo e una al passivo. Ma non basta, nell'ultimo quarto il Posillipo ristabilisce la parità. "La gara è stata bellissima - afferma Stefano Piccardo, coach dell'Ortigia - era da tempo che non mi divertivo così tanto a guardare una partita di pallanuoto. Abbiamo dimostrato in ogni momento di tenere molto alla prestazione. La cosa che mi soddisfa di più è il fatto che questo gruppo non molla mai, anche oggi sul meno due siamo rimasti sempre lucidi e siamo riusciti a recuperare e perfino ad andare avanti di uno. Questi ragazzi ci mettono sempre tanta voglia, poi è chiaro che si possono commettere degli errori, però sono convinto che, se riusciremo a limitare questi errori, potremo toglierci qualche soddisfazione".