Pallanuoto, A1: l'Ortigia riparte dalla sfida con Trieste

Si ricomincia con un tour de force che, tra campionato ed Euro Cup, vedrà l'Ortigia giocare praticamente ogni tre giorni fino ai primi di marzo. Dopo circa tre settimane di pausa, riparte domani il campionato di serie A1 maschile di pallanuoto: la squadra aretusea, che aveva comunque ripreso ad allenarsi dal 3 gennaio, ricomincia dalla sfida alla Pallanuoto Trieste, che sarà ospitata alla piscina "Paolo Caldarella" di Siracusa; obiettivo di giornata, per i biancoverdi, scavalcare i giuliani, attualmente sesti, con un punto di vantaggio sull'Ortigia che, in caso di vittoria, guadagnerebbe una posizione in classifica, oltre a mantenersi quantomeno sulla scia della coppia De Akker-Vis Nova, che occupa il quarto posto. "Affronteremo una signora squadra, allenata molto bene - sottolinea Stefano Piccardo, coach della squadra siracusana - che più il campionato andrà avanti, più saprà dimostrare il suo valore. È una nostra diretta concorrente". "Dopo la sosta natalizia - aggiunge il mancino Eduardo Campopiano - ci siamo concentrati su un lavoro mirato a ritrovare ritmo e intensità, mantenendo alta la concentrazione su ogni aspetto del gioco. Abbiamo lavorato sia sulla condizione fisica sia sugli aspetti tattici, analizzando i punti di forza e le debolezze del Trieste, in modo da arrivare pronti alla sfida, che può dare un segnale forte al campionato".