Pallanuoto, A1: Ekipe Orizzonte a ranghi ridotti con l'Ancona

A quasi un mese dall'ultima partita, la sfida casalinga contro la Vela Nuoto Ancona può essere un trampolino di lancio per l'importante sfida di Champions, in programma il 25 gennaio in Ungheria. Le ragazze dell'Ekipe Orizzonte, però, affronteranno questo match a ranghi ridotti, formazione rimaneggiata, per via della convocazione in nazionale di alcune atlete del team guidato da Martina Miceli. "Finalmente si ricomincia - ha detto Marta Giuffrida, numero 5 dell'Ekipe Orizzonte -. Nonostante le numerose assenze, siamo vogliose ed entusiaste di iniziare il 2025 con la marcia giusta. Abbiamo lavorato tanto durante questo lunga pausa e non vediamo l'ora di mettere tutto in pratica, soprattutto in vista del big match di sabato prossimo in Ungheria». Il 25 gennaio, infatti, le etnee giocheranno sul campo dell'Uvse Budapest, nella prima giornata di ritorno del girone D di Champions League femminile di pallanuoto.