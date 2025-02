Pallanuoto: A1 donne; Ekipe, ripartire è la parola d'ordine

Trasformare la delusione per la finale persa di coppa Italia in energia per andare più forte nel campionato di A1 femminile di pallanuoto. L'Ekipe Orizzonte ritorna in acqua per il turno infrasettimanale in casa del Bogliasco, gara valida per la quattordicesima giornata. La formazione etnea, allenata da Martina Miceli, va in cerca di una vittoria convincente, anche per consolidare ulteriormente il vertice della classifica condiviso a quota 33, proprio con la Sis Roma, che ha vinto la Coppa. "La Coppa Italia - ha detto Gaia Gagliardi, centroboa dell'Ekipe Orizzonte, ed ex del Bogliasco - è stata per noi un duro colpo, non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità e non cerchiamo scuse. L'ultima partita ci ha dato consapevolezza di quali siano gli aspetti che possiamo migliorare singolarmente e per il collettivo, quindi siamo rientrate a Catania per allenarci ancora più determinate di prima. Quella contro il Bogliasco sarà una partita che dovrà servire a farci ritrovare le nostre certezze, soprattutto in vista del confronto in programma tre giorni dopo in campo internazionale". Sabato, infatti, le catanesi saranno di nuovo impegnate in Champions League, contro le spagnole del Sant Andreu nell'ultimo turno del girone D