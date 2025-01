Pallamano, Mondiali: Danimarca-Italia 39-20

Prima sconfitta per l'Italia ai Mondiali 2025 di pallamano. All'Jyske Bank Boxen di Herning, davanti a 13.500 spettatori, gli azzurri sono stati battuti per 39-20 (18-8) dai danesi, tre volte campioni iridati (2019, 2021, 2023) e oro olimpico l'estate scorsa a Parigi. Era una sfida dal pronostico chiuso già alla vigilia, ma che non mina il cammino della nazionale italiana: dopo avere conquistato con un turno d'anticipo una storica qualificazione al 'main round', i ragazzi del ct Riccardo Trillini torneranno in campo il 21, il 23 e il 25 gennaio contro Germania e due tra Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera, tutte impegnate nel Gruppo A. Le partite dell'Italia, si disputeranno ancora al Boxen di Herning.